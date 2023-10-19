عاجل.. الهلال السعودي يعلن إصابة نيمار بالرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - اعلن فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي إصابة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور بالرباط الصليبي.

إصابة نيمار بالرباط الصليبي

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها :" أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب #كبير_آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية

وسبق وأن خرج نيمار مصابًا من مباراة البرازيل ضد الاوروجواي وهي التي خسر فيها السيليساو يوم أمس بهدفين مقابل لا شيء لحساب مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

يُذكر أن الهلال قد تعاقد مع نيمار في الميركاتو الصيفي الأخير لمدة عامين قادمًا من صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وخاض معهم الجولات الأخيرة من دوري روشن وافتتاحية مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.