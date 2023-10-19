نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمساعدة شعب فلسطين.. 4 قرارات رسمية من النادي الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



اتخذ الأهلي المصري تحت رئاسة محمود الخطيب 4 قرارات رسمية من أجل دعم الشعب الفلسطيني بعد القصف التي تعرض له خلال الساعات القليلة الماضية من الكيان الصهيوني المحتل.

4 قرارات رسمية من النادي الأهلي

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة – الشيخ زايد –مدينة نصر – التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.

وكان المارد الأحمر قد أعلن عن الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، وأشار في بيانه الرسمي أن هناك صمت دولي مخيب للآمال تجاه ما يحدث الآن للأبرياء.