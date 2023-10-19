نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم ليفربول يقترب من الغياب 4 أشهر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الانجليزي مهددًا بخسارة واحد من أبرز لاعبيه خلال منافسات الموسم الجاري لمدة لا تقل عن أربعة أشهر.

روبيرتسون مهدد بالغياب 4 أشهر

وأضطر اللاعب الدولي الاسكتلندي اندرو روبيرتسون الظهير الأيسر لنادي ليفربول بالخروج من مباراة اسكتلندا ضد اسبانيا وهي التي جمعت بينهما في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية أن روبيرتسون سوف يخضع لمزيد من الفحوصات الطبية من أجل تحديد حجم الإصابة بدقة والوقوف على مدة الغياب لافتة إلى أنه من المُمكن أن يستبعد لنحو 10 أسابيع.

قبل أن تخرج صحيفة اكسبريس البريطانية للتأكيد على أن مدة غياب روبيرتسون قد تمتد في أسوأ الظروف لنحو 4 أشهر وهو ما يمثل ضربة موجعة للألماني يورجن كلوب.