نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يحدد شروطه من أجل الاستمرار مع القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الإعلامي سيف زاهر عن طلب محمد عواد حارس الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق في الموسم المقبل.

وألمح زاهر في تصريحات تليفزيونية أنه من المقرر أن ينتهي عقد عواد مع الزمالك عقب نهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المُقبل على أن ينضم له في نهاية الموسم.

وأشار زاهر إلى أن عواد طلب من مسئولي الزمالك حسم مصيره مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

مستقبل عواد

وأفاد زاهر بأن عواد يحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي.

وأكد زاهر أن عواد تحدث مع عبد الواحد السيد مدير كرة القدم من أجل معرفة مصيره من تجديد العقد في ظل رغبته للبحث عن عرض خارجي في حالة الاستقرار على عدم استمراره.

وأوضح زاهر أن عبد الواحد السيد طالب عواد بالانتظار حتى وصول مجلس إدارة جديد بعد الانتخابات المقبلة بينما وكيل أعمال عواد بدأ في البحث عن عرض خليجي تحسبًا لعدم التوصل لاتفاق مع الزمالك.