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أحمد جودة - القاهرة - أول تعليق من محمد صلاح بشأن دعم القضية الفلسطينية

عاجل- بعد قصف مستشفى المعمداني..محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى قادة العالم..تعرض قائد المنتخب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إلى العديد من الانتقادات عبر مختلف مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بسبب موقفه السلبي من دعم القضية الفلسطينية في ظل الأوضاع المأساوية التي يشهدها سكان غزة من عمليات قصف وابادات جماعية على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

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وانتظار كثيرًا من متابعي محمد صلاح في مصر والوطن العربي، دعمه للقضية الفلسطينية، باعتباره "فخر العرب"، ولكن التزم محمد صلاح الصمت لأكثر من عشرة أيام بعد بدء عملية طوفان الأقصي، مما جعل المتابعين يشنون حملات الهجوم عليه، وبدء عدد متابعيه يتراجعون.

عاجل- بعد قصف مستشفى المعمداني..محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى قادة العالم

محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلن موقفه من دعم القضية الفلسطينية

وخرج محمد صلاح عن صمته منذ قليل، ونشر مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، وأعلن فيه عن دعمه للقضية الفلسطينية وطالب في هذا الفيديو بوقف المذابح في غزة.

وعلى الفوز تصدر فيديو محمد صلاح محركات البحث الإلكترونية وتصدر تريند جوجل، وتخطت نسب مشاهدة فيديو محمد صلاح 11 مليون مشاهدة بعد وقت قليل من نشره

محمد صلاح يتصدر تريند جوجل بعد حديثه عن دعم القضية الفلسطينية

وفي إطار حرص بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين، نستعرض لكم في السطور التالية، رسالة محمد صلاح إلى قادة العالم من أجل دعم القضية الفلسطينية.

عاجل- بعد قصف مستشفى المعمداني..محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى قادة العالم



بعد قصف مستشفى المعمداني..محمد صلاح يخرج عن صمته ويوجه رسالة شديدة اللهجة إلى قادة العالم



" ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

"شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

"يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها،يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا"

"يمر سكان غزة بأوضاع صعبة، أمس شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".

"يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

"أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء والإنسانية يجب أن تسود".

قصف مستشفى المعمداني بقطاع غزة

يذكر أن جاء فيديو محمد صلاح، بعد قصف مستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة أمس بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي، مما دفع كثيرًا من اللاعبين للخروج عن صمتهم وإعلان دعمهم للقضية الفلسطينية، وأنتج عن ذلك القصف سقوط المئات من الشهداء والجرحى.