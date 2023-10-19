نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الأهلي اليوم.. اعلان قائمة مباراة سيمبا واستمرار دعم فلسطين وبعثة فريق السلة تصل المنامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شغف كرة القدم لا يتوقف وأخبارها تتواصل على مدار الساعة، ويسعى المشجع دائمًا لمعرفة كل ما يخص فريقه بشكلٍ يومي، ولذلك يستعرض "دوت الخليج الرياضي "أخبار الأهلي اليوم، نشرة إخبارية مفصلة لأهم الأخبار والأحداث التي شهدتها القلعة الحمراء على مدار اليوم.

وجاءت آخر أخبار الأهلي على مدار ال24 ساعة الماضية على النحو التالي:

اعلان قائمة الفريق لمباراة سيمبا

غادرت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة الدولي عصر اليوم، متجهة ناحية الأراضي التنزانية، حيث المواجهة المرتقبة أمام فريق سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية من الدوري الأفريقي.

وضمت قائمة المدير الفني السويسري مارسيل كولر 24 لاعبا، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، مصطفي شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع:

علي معلول، كريم الدبيس، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، أكرم توفيق، محمد هاني، خالد عبد الفتاح.

خط الوسط:

أليو ديانج، مروان عطية، إمام عاشور، أحمد عبد القادر، محمد مجدي "أفشة"، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد الضاوي "كريستو"، أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم:

صلاح محسن، بيرسي تاو، محمود عبد المنعم "كهربا".

دعم فلسطين مستمر في القلعة الحمراء

استمرارًا لدعم القضية الفلسطينية، أعلنت الصفحة الرسمية لفريق الأهلي عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن إعلان الحداد، وبعض القرارات الهامة التي جاءت على النحو التالي:

_ إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي والقناة الليلة تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان.

_ دعوة أعضاء فروع النادي الأهلي للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني، من خلال فروع النادي الأربعة.

_ ارتداء كل فرق النادي شارات سوداء في جميع الملاعب حدادا على شهداء فلسطين.

_ تخصيص العائد المادي من مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي لصالح الشعب الفلسطيني.

فريق السلة يصل المنامة

غادرت بعثة فريق كرة السلة بالنادي الأهلي مطار القاهرة اليوم، متجهة ناحية الأراضي البحرينية، حيث المواجهة المرتقبة أمام فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر المصري لكرة السلة رجال.

وأعلن المدير الفني لفريق السلة أوجستي بوش، عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك، والتي جاءت على النحو التالي:

عمر طارق، عمرو الجندى، مصطفى مكاوى كيجو، أحمد مهيب، عمرو زهران، محمد أبوالنصر، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، إيهاب أمين، مؤمن خيرى، يوسف المعداوى، مارك ليونز.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء الجمعة القادم في مدينة المنامة عاصمة البحرين.