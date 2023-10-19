مدرب إنجلترا يتغني بـ بيلينجهام بعد تألقه اللافت مع المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد مدرب منتخب إنجلترا جاريث ساوثجيت نجم خط الوسط الدولي جود بيلينجهام، ووصف أداء النجم الشاب بأنه «لا يصدق»، بعد أن قاد فريقه للفوز 3-1 على إيطاليا في ويمبلي، والتأهل إلى نهائيات بطولة أوروبا 2024.

وقال ساوثجيت، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في تصريحات مع وكالة الأنباء البريطانية "بي.بي.سي "أن الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام يملك شخصية وعقلية كبيرة، ويتضح ذلك خلال مستوياته التي يقدمها.



وأضاف ساوثجيت: "الطريقة التي يتصرف بها والطريقة التي يلعب بها على أرض الملعب تظهر ذلك، يمتلك هذه المهارات والجودة العالية منذ دخوله المنتخب، إضافة إلى القوة في لعبه، يمنحنا حلولًا عندما نكون في مواقف صعبة، أعتقد أن اللعب بهذه الثقة الكبيرة وطريقة التفاعل مع الجماهير سمات نادرة في لاعب صغير جدًا".



يذكر أن منتخب «الأسود الثلاثة» تأهل رسميًا إلى نهائيات يورو 2024، في ألمانيا الصيف المقبل، بعد الفوز على إيطاليا 3ـ1، الثلاثاء، شهدت تألق الإنجليزي جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني.