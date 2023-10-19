نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف الزمالك من عودة بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت تقارير صحفية في الآونة الأخيرة عن عودة المغربي أشرف بن شرقي نجم الريان القطري إلى ناديه السابق الزمالك.

ورحل بن شرقي عن الزمالك في صيف 2022 وذلك عقب نهاية عقده لينضم إلى الجزيرة الإماراتي ويرحل عنه بعد موسم واحد لينضم إلى الريان القطري.

وأكدت تقارير صحفية من داخل القلعة البيضاء أن هناك مفاوضات تمت بالفعل مع بن شرقي من أجل العودة إلى الزمالك في الفترة المقبلة.

مصير بن شرقي

ورحب بن شرقي بفكرة العودة إلى الزمالك في الفترة المقبلة ولكنه طلب تأجيل الأمر حتى نهاية الموسم خاصة في ظل ارتباطه بعقد مع الريان القطري حتى نهاية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يتحرك مسئولو الزمالك عقب الانتخابات التي ستجرى يوم 20 أكتوبر الحالي من أجل الحصول على توقيع بن شرقي في يناير المقبل على أن يتأجل انضمامه حتى نهاية الموسم.

وعلى صعيد آخر، يخطط بيراميدز للتعاقد مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك في الفترة المقبلة.

ولفتت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك لم يناقشوا ملف تجديد عقد محمد صبحي تزامنا مع اقتراب نهاية عقده.