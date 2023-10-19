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أحمد جودة - القاهرة - نجمة سيناء يصطدم بمنتخب السويس وبورتو يواجه اتحاد الشرطة بجولة هامة بالقسم الثاني

تقام اليوم الخميس الساعة الرابعة عصرا منافسات الجولة الثانية لمجموعتى القاهرة والقناة بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات بواقع 4 مباريات بكل مجموعة.



المجموعة الثالثة



1- نجمة سيناء مع منتخب السويس

على ملعب نادي ابو صقيل يواجه فريق نجمة سيناء بقيادة محمد قاعود في اول مبارياته بالمجموعة فريق منتخب السويس متصدر المجموعة بقيادة سعد فاروق برصيد 3 نقاط بعد فوزه في الجولة الأولى على فريق مستقبل وطن سبورت بخماسية مقابل هدفين.



2- العبور مع العريش



على ملعب نادي العبور يلعب فريق العبور صاحب المركز الثاني بقيادة عطية السيد برصيد 3 نقاط مع فريق شباب العريش صاحب المركز السابع بقيادة عبد الله رستم دون نقاط.



شهدت الجولة الأولى فوز فريق العبور على فريق الشمس بهدفين مقابل هدف بينما تلقي فريق شباب العريش الهزيمة من فريق جنوب سيناء بهدفين مقابل هدف.

3- النصر مع الشمس

على ملعب نادي النصر يلتقي فريق

النصر صاحب المركز الرابع بقيادة

اشرف توفيق برصيد نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الثامن بقيادة طة شحاته دون نقاط



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق النصر مع فريق المريخ بهدف لمثله بينما تلقي فريق الشمس الهزيمة من فريق العبور بهدفين مقابل هدف.



4- المستقبل سبورت مع المريخ



يشهد ملعب جويل سبورت زهراء مدينه نصر لقاء صعب بين فريق المستقبل سبورت متذيل المجموعة بقيادة محمد حسن مع فريق المريخ صاحب المركز الرابع بقيادة محمد ياسين برصيد نقطة



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق المريخ مع فريق المستقبل سبورت بهدف لمثله بينما تلقي فريق المستقبل سبورت هزيمة ثقيلة بخماسية مقابل هدفين من فريق منتخب السويس.

ويحصل فريق جنوب سيناء على راحة.



المجموعة الرابعة



1- تيم إف سي مع الإنتاج الحربي



يستضيف نادي شبرا الخيمه البلاستيك لقاء صعب بين فريق تيم إف سي صاحب المركز الخامس بقيادة ياسر السيد برصيد نقطة فريق الانتاج الحربي متصدر المجموعة بقيادة مصطفى عبده برصيد 3 نقاط.



شهدت الجولة الأولى فوز فريق الانتاج الحربي على فريق مصر للتامين بهدفين نظيفين بينما تعادل فريق تيم إف سي مع فريق اتحاد الشرطة بهدف لمثله.



2- الو ايجيبت مع بور فؤاد



على ستاد الدفاع الجوي الفرعى يخوض فريق الو الو ايجيبت اول مبارياته بقيادة محمد ابراهيم لقاء صعب مع فريق بور فؤاد وصيف المجموعة بقيادة احمد العجوز برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق بورتو السويس بهدفين مقابل هدف.



3- بورتو السويس مع اتحاد الشرطة



على ستاد كلية الشرطة بالعباسية يستدرج فريق بورتو السويس صاحب المركز الثامن بقيادة عصام عبده فريق اتحاد الشرطة صاحب المركز الرابع بقيادة محمد جمال برصيد نقطة.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق تيم إف سي بهدف لمثله بينما تلقي فريق بورتو السويس الهزيمة من فريق بور فؤاد بهدفين مقابل هدف.



4- مصر للتامين مع ايسترن كومباني



على ملعب نادي مصر للتامين ولقاء الجراحين بين فريق مصر للتامين بقيادة حسن رياض بعد الهزيمة من فريق الانتاج الحربي بهدفين نظيفين مع فريق ايسترن كومباني بقيادة خالد اينو بعد الهزيمة من فريق كهرباء الإسماعيلية بهدفين مقابل هدف.

ويحصل فريق كهرباء الإسماعيلية على راحة هذا الاسبوع.

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ترتيب المجموعة الثالثة

1-منتخب السويس3 نقاط

2- جنوب سيناء 3 نقاط

3-العبور 3 نقاط

4- المريخ نقطة

5- النصر نقطة

6- نجمه سيناء دون نقاط

7-شباب العريش دون نقاط

8- الشمس دون نقاط

9- مستقبل سبورت دون نقاط

المجموعة الرابعة

1- الانتاج الحربي 3 نقاط

2- كهرباء الإسماعيلية 3 نقاط

3- بورفؤاد 3 نقاط

4-اتحاد الشرطة نقطة

5- تيم اف سي نقطة

6- الو ايجيبت دون نقاط

7- ايسترن كومباني دون نقاط

8-بورتو السويس دون نقاط

9- مصر للتامين دون نقاط