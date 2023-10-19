نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج مباريات اليوم.. أوروجواي تهزم البرازيل وتعادل مثير بين ألمانيا والمكسيك وأمريكا تمطر شباك منافس مصر برباعية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على مباريات اليوم الاثنين الموافق الـ18 من شهر أكتوبر 2023، وشهد اليوم العديد من المباريات القوية على صعيد المنتخبات حول العالم.

ويقدم "دوت الخليج الرياضي" ملخص نتائج اليوم في جميع مباريات كرة القدم في كافة البطولات حول العالم، ليوفر على القارىء عمليات البحث عن نتائج الفرق والمنتخبات التي يريدها.

الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم (أمريكا الجنوبية)

فنزويلا 3 - تشيلي 0

باراجواي 1 - بوليفيا 0

إكوادور 0 - كولومبيا 0

أوروجواي 2 - البرازيل 0

ببيرو 0 - الأرجنتين 2



وعلى صعيد المباريات الودية:

المكسيك 2 - ألمانيا 2

أمريكا 4 - غانا 0