نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 50 مليون مشاهد.. فيديو محمد صلاح عن فلسطين يزلزل السوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اثنى عشر يوما من الصمت بعد اندلاع أحداث الأراضي الفلسطينية ليخرج محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي ليدعم سكان غزة بفيديو على تويتر محققا عددٍ ضخم من المشاهدات.

ووصل عددٍ مشاهدات فيديو نجم ليفربول إلى 50 مليون مشاهد ليتصدر تريند السوشيال ميديا بعد طول انتظار لحديث النجم.



يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لأهالي غزة

وقال صلاح في الفديو الخاص به "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وتابع: "شهدنا في الأيام السابقة عنف شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها.

وأضاف: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا".

واستكمل:"يمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى ويحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا"،

وأختتم تصريحاته:"أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".



وتصدر صلاح حديث الجماهير قبل عدة أيام وذلك بعد غيابه عن الدعم قبل الإعلان عن تبرعه عبر منظمة الهلال الأحمر المصرية.

