طارق يحيي: خبرات محمد عواد تؤهله للتواجد مع منتخب مصر في المعسكر القادم

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أحمد جودة - القاهرة -

قال طارق يحيي نجم الزمالك السابق أن خبرات محمد عواد تؤهله للتواجد مع منتخب مصر في المعسكر القادم.

طارق يحيي: روي فيتوريا كان في البداية مقتنع بمحمد صبحي

وصرح طارق يحيي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " ملعب أون تايم" على قناة " أون تايم سبورت":" وجهة نظر روي فيتوريا تحترم في اختيار حراس المرمى لمنتخب مصر".

وأكمل:" محمد الشناوي قدم أداء جيد مع منتخب مصر في المباراتين القادمتين".

وتابع:" روي فيتوريا كان اختياراته في المعسكر الماضي لحراس المرمي بناء على الخبرات حراس المرمى".



وأضاف:" محمد عواد يستحق التواجد في معسكر منتخب مصر القادمة".

واختتم:" محمد الشناوي أيضًا سيكون متواجد في المعسكر القادم مع منتخب مصر لإنه الحارس الأول في تشكيل منتخب مصر".

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب الجزائر بهدف لكل فريق في مباراة ودية دولية استعدادًا لتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2024.