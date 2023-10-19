نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حفيظ دراجي يلقن محمد صلاح درسًا شديد اللهجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حفيظ دراجي، المعلق الرياضي، على الفيديو المتداول الذي نشره محمد صلاح نجم منتخب مصر، والذي جاء من خلاله داعمًا لشعب غزة والوقوف بجانبهم.

حفيظ دراجي يهاجم محمد صلاح



ونشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، فيديو عبر صفحته الخاصه به على مواقع التواصل الإجتماعي، "انستجرام"، يحمل من خلاله كلمات تعبر عن مدى دعمه للشعب الفلسطيني، ومطالبة العالم بالوقوف بجانبهم والتحرك لهم.



ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قائلًا: "ليته بقي صامتا على أن يقول " ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان".

واستطرد: "الحياة مواقف يا محمد.. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".





وانهى حديثه: " الفيديو شاهده ١٤ مليون شخص في نصف ساعة، ما يعني أن تأثيره كان سيكون أكبر لو جاء مبكرا (متعاطفا ومتضامنا) ".

وتعرض نجم منتخب مصر خلال الفترة الماضية للانتقادات من الجماهير، وتم وضعه تحت الأنظار لعدم دعمه للقضية الفلسطينية، وعدم أبداء أي تعليق له.