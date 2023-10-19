"جميع الأرواح مقدسة.. يجب أن تتوقف المجازر" محمد صلاح حريف كرة وإعلام

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أحمد جودة - القاهرة - لم يصمت محمد صلاح كثيرًا حول دعمه للقضية الفلسطينية، وخرج في بيان رسمي أذاعه من خلال فيديو عبر حسابه الرسمي، ظهر فيه بتصريحات مثيرة وقوية ولكنها في نفس الوقت دبلوماسية.

تضامن محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، قائلًا: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

هجوم ناري على الاحتلال الإسرائيلي



وبدأ عملية الهجوم بحرفية في الحديث: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".



ثم قال جملة عائمة: "جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وعاد للهجوم على الاحتلال الإسرائيلي دائمًا غزة: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى".



وتابع: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء".

لينهي النجم العربي الأبرز في عالم كرة القدم، بيانه بجملة تظهر مهارته هو وفريق عمله في الكرة والإعلام: "الإنسانية يجب أن تسود".