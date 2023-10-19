محمود وادي ينتقد فيديو دعم محمد صلاح للقضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة -

علق محمود وادي، المهاجم الفلسطيني، ولاعب نادي المقاولون العرب حاليًا، على الفيديو المتداول الذي نشره محمد صلاح نجم منتخب مصر، والذي جاء من خلاله داعمًا لشعب غزة والوقوف بجانبهم.

محمود وادي ينتقد محمد صلاح بكلمات قوية

ونشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، فيديو عبر صفحته الخاصه به على مواقع التواصل الإجتماعي، "انستجرام"، يحمل من خلاله كلمات تعبر عن مدى دعمه للشعب الفلسطيني، ومطالبة العالم بالوقوف بجانبهم والتحرك لهم.



وجاء محمود وادي من خلال حسابه الرسمي عبر "فيس بوك" ردًا على فيديو محمد صلاح كالتالي: "أعتقد كان لزامًا على محمد صلاح التوضيح أكثر من خلال الفيديو الأخير له".



واستطرد: "كان لا بد أن يكون هناك استكمالًا للجمل المذكورة خلال هذا الفيديو، وتوضيح علني وتسمية المعتدي والمفتعل لكل هذه الجرائم".

وتعرض نجم منتخب مصر خلال الفترة الماضية للانتقادات من الجماهير، وتم وضعه تحت الأنظار لعدم دعمه للقضية الفلسطينية، وعدم أبداء أي تعليق له.