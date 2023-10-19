نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة انتقال شقيق جود بيلينجهام إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، حقيقة انتقال شقيق جود بيلينجهام إلى ريال مدريد، وما يتردد خلال الفترة الماضية.

حقيقة انتقال شقيق بيلينجهام إلى ريال مدريد

حيث أدلت الصحيفة بأن ريال مدريد قام بإرسال رئيس الكشافة في النادي، جوني كالافات، لمشاهدة جوب وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا.



وحسبما أشارت "إل ناسيونال":" أن تلك الخطوة جاءت بعد الحصول على موافقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد".

وتابع: "بيريز سيكون حريصًا على جلب جوب بيلينجهام إلى العاصمة الإسبانية إذا حصل على تقارير إيجابية من الكشافة".



وأردف التقرير الصحفي: "ربما يراقب ريال مدريد شقيق بيلينجهام، لكن المصدر الذي خرجت منه القصة لا يعد مصدرًا موثوقًا في أخبار الانتقالات بشكل عام، وأخبار ريال مدريد بشكل خاص".

واختتمت الصحيفة مؤكدة أن معظم أخبار ذلك الموقع الإسباني لا تتحقق، ويعد واحدًا من المصادر الضعيفة، وهو ما يشكك في مصداقية الخبر.