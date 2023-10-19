انت الان تتابع خبر حلم الطفولة وفرصة جديدة للدوري السعودي .. خيارات ليو ميسي بعد انتهاء موسم إنتر ميامي! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توديع إنتر ميامي لمنافسات الدوري الأمريكي فتح بابًا واسعًا من الجدل حول مستقبل ميسي..لا حديث في الأيام القليلة الماضية سوى عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي، وإمكانية انضمامه إلى نادٍ جديد خلال فترة توقف منافسات الدوري الأمريكي.

السبب الأساسي في الحديث عن إمكانية انتقال ميسي إلى نادٍ آخر هو خروج إنتر ميامي من حسابات المنافسة على لقب الدوري الأمريكي، حيث أخفق فريق ولاية فلوريدا في حجز مقعد مؤهلة إلى تصفيات اللقب بسبب تراجع مركزه في دوري القسم الشرقي.لا حديث في الأيام القليلة الماضية سوى عن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي إنتر ميامي، وإمكانية انضمامه إلى نادٍ جديد خلال فترة توقف منافسات الدوري الأمريكي.

السبب الأساسي في الحديث عن إمكانية انتقال ميسي إلى نادٍ آخر هو خروج إنتر ميامي من حسابات المنافسة على لقب الدوري الأمريكي، حيث أخفق فريق ولاية فلوريدا في حجز مقعد مؤهلة إلى تصفيات اللقب بسبب تراجع مركزه في دوري القسم الشرقي.خروج إنتر ميامي من تصفيات لقب الدوري الأمريكي يعني أن الفريق أمامه حتى شهر فبراير المقبل قبل العودة من جديد إلى المنافسات الرسمية، وهو ما يعني أن الفريق سيكون في عطلة طويلة.

وتزايدت مؤخرًا شائعات تفيد بأن ميسي قد يسير على نهج ديفيد بيكهام رئيس إنتر ميامي، والذي لعب مع ميلان الإيطالي على فترتي إعارة خلال عامي 2009 و2010 عند انتهاء موسم الدوري الأمريكي عندما كان يلعب في صفوف لوس أنجلوس جالاكسي.تلك الفكرة غذت مجموعة من التقارير حول مستقبل ميسي خلال فترة توقف الدوري الأمريكي، وفي السطور التالية نستعرض معكم عبر "GOAL.com" كافة الخيارات التي قد يتخذها الأسطورة الأرجنتينية.فرصة الدوري السعودي لتعويض ما فاته!

ارتبط ميسي بالانتقال إلى الهلال السعودي أثناء الفترة التي تلت رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده في يونيو الماضي، قبل توجهه أخيرًا إلى إنتر ميامي.

ويبدو أن جميع أندية صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الهلال والاتحاد والنصر والأهلي، مهتمة بالفعل بفكرة ضم ميسي، مع منافسة شرسة بين "الزعيم" و"العالمي" على توقيعه.

لكن إنتر ميامي رد على تلك الفكرة عبر رافاييل كابريرا المسؤول الإعلامي للنادي، حيث أدلى بتصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، نفى فيها الأمر بالكامل.

وقال: "ما تردد خلال الساعات الماضية غير صحيح نهائيًا، وهذه الأنباء مجرد شائعات، ولم يتواصل أحد مع مسؤولي إنتر ميامي من أجل ضم ميسي إلى دوري روشن السعودي".

وشدد المسؤول الإعلامي بالنادي الأمريكي، على ألا توجد نية لرحيل ميسي عن الفريق، وأنه سيستمر بشكل طبيعي دون أي تغيير.