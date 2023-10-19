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أحمد جودة - القاهرة - ردود الأفعال العالمية حول رسالة دعم محمد صلاح لـ فلسطين

عاجل- "إنسانية وليست سياسية".. ردود أفعال الصحف العالمية على رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين، أشعل النجم العالمي محمد صلاح مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعد رسالته لدعم القضية الفلسطينية.

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وسلطت الصحف ووسائل الإعلام العالمية الضوء حول تصريحات الدولي المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي، بعد حديثه عما يحدث في غزة، من خلال مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي.

عاجل- "إنسانية وليست سياسية".. ردود أفعال الصحف العالمية على رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

وتستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها وقرائها، وفي هذا السياق ترصد كل ردود الأفعال من الصحف ووسائل الإعلام العالمية على تعليق محمد صلاح عن القضية الفلسطينية، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

عاجل- "إنسانية وليست سياسية".. ردود أفعال الصحف العالمية على رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

محمد صلاح يخرج عن صمته ويعلق على القضية الفلسطينية

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، يطالب فيه من زعماء العالم مساعدة الشعب الفلسطيني، بجانب وقف إطلاق النار والصراع المستمر من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة.

محمد صلاح يُشعل مواقع التواصل الإجتماعي

وزداد التفاعل مع الفيديو المنتشر عبر حسابات محمد صلاح، حيث تخطى الفيديو في خلال ساعة أكثر من 40 مليون مشاهدة عبر منصة "إكس" تويتر سابقًا، فيما وصل إلى 11 مليون مشاهدة عبر موقع "إنستجرام"، كما وصل إلى مليون مشاهدة عبر موقع "فيسبوك.

ردود أفعال الصحف ووسائل الإعلام العالمية على رسالة محمد صلاح

تفاعلت الصحف ووسائل الإعلام العالمية على ما بدر من النجم العالمي محمد صلاح أسطورة كرة القدم المصرية، بعد ردة فعله عما حدث في مستشفى الأهلي المعمداني بعد قصفها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتحدث صحيفة "ميرور" البريطانية عن صلاح وقالت: "محمد صلاح يقول إن الانسانية يجب أن تسود، وهذا التصريح يأتي بعد فسخ عقد أنور الغازي مع ماينز الألماني".

وكتبت صحيفة "إكسبريس" البريطانية قائلة: "محمد صلاح يطالب بمساعدة غزة بعد مشاهد مرعبة، وبعد التبرع من قبل لأهل فلسطين".

وكشفت صحيفة "تيليجراف" البريطانية عن ردة فعلها قائلة: "محمد صلاح يخرج عن صمته، ويحث على وقف المجازر في غزة".

وتابعت: "على الرغم من أن صلاح يتحدث بشكل مستقل عن التسلسل الهرمي في ليفربول، إلا أن نبرة تعليقاته تهدف إلى ضمان النظر إليها على أنها إنسانية وليست سياسية".

كما عنونت صحيفة "فوت ماك" التركية قائلة: "نداء عاجل من محمد صلاح لمساعدة غزة، ولم يتمكن من الاستمرار في التزام الصمت تجاه ما يحدث في غزة"

وأتمت صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية وقالت: "محمد صلاح يكسر حاجز الصمت أخيرًا، ويوجه رسالة قوية من الشخص رقم واحد في الوطن العربي والأكثر تأثيرًا".

عاجل- "إنسانية وليست سياسية".. ردود أفعال الصحف العالمية على رسالة محمد صلاح لدعم فلسطين

محمد صلاح يتبرع للهلال الأحمر لصالح أهل غزة

وتبرع الدولي محمد صلاح خلال الأيام القليلة الماضية، للهلال الأحمر المصري بأكثر من مليون دولار لصالح أهل غزة والشعب الفلسطيني، وأكد الهلال الأحمر عن تبرع صلاح.

محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب فلسطين

وشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي الشهيرة خلال الأيام القليلة الماضية وفي وقت سابق هجوم حاد، على محمد صلاح بسبب صمته التام عن دعم القضية الفلسطينية، بعدما شاهد الجميع دعم عدد كبير من نجوم الوسط الرياضي للقضية الفلسطينية.

وكانت قصفت مساء الثلاثاء الماضي مستشفى الأهلي المعمداني في حي الزيتون بقطاع غزة، من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي أسفر عنه سقوط عدد من الضحايا الفلسطينيين يزيد عددهم عن 500 شهيد، حتى بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن فوق 3470 شهيد، و12 ألف مصاب وجريح.