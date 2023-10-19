نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكفة انقلبت.. دعم جماهيري بعد فيديو محمد صلاح (كل التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعم جماهيري حظي به محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي والمنتخب المصري، وذلك بعد ظهوره بفيديو قصير تجاوز 50 مليون مشاهدة عبر منصة x.

ومن الهجوم على النجم المصري إلى دعم كبير وإشادة به عقب حديثه عن الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية، مطالبًا بوقف ما يحدث

الجمهور لصلاح أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدًا

وعلق الجمهور على الفيديو الخاص باللاعب أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدًا، وذلك إشارة إلى صمته الأيام الماضية حول الأحداث الجارية حتى حديثه اليوم بفيديو مصور حول القضية.

ورغم الدعم الجماهيري لم يسلم نجم ليفربول من الهجوم أيضا، والذي جاء على أساس وجوده على الحياد دون الإشارة للقضية بشكل واضح، خوفا من تواجده في إنجلترا وأيضا طريقة ظهوره والتي جاءت كأنها رضوخا للضغوط الجماهيرية.

كان صلاح قد طالب في الفيديو الخاص به، إيقاف الأحداث على غزة واتخاذ ما يلزم لحماية الأرواح.