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أحمد جودة - القاهرة -

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى تنزانيا، وذلك تحت إشراف طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني.

بعثة الأهلي تصل تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا

ويواجه المارد الأحمر نظيره سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبلة، في ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، في البطولة التي أطلقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان في انتظار بعثة الأهلي في تنزانيا، خالد بيبو، مدير الكرة، وسمير العدلي المدير الاداري، وقد سبقا الفريق أمس الثلاثاء، للتكفل بجميع الإجراءات وتسهيل أمور السفر، بجانب تواجد وفد الشركة الإيطالية المنظمة لهذه البطولة.

وتقام مباراة العودة بين فريق الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر الجاري، ويحتضن اللقاء ستاد القاهرة الدولي والفائز من المواجهة يواجه المتأهل من مباراة بترو اتلتيكو الأنجولي ضد صنداونز الجنوب افريقي.