نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هجوم ناري على حفيظ دراجي لهذا السبب (شاهد القصة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى حفيظ دراجي، المعلق الرياضي، هجومًا شديد اللهجة من المتابعين، عقب اعتراضه على فيديو محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري، الذي قام بنشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به، والذي جاء من خلاله داعمًا لشعب غزة والوقوف بجانبهم.

هجوم حاد على حفيظ دراجي بسبب محمد صلاح

ونشر محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، فيديو عبر صفحته الخاصه به على مواقع التواصل الإجتماعي، "انستجرام"، يحمل من خلاله كلمات تعبر عن مدى دعمه للشعب الفلسطيني، ومطالبة العالم بالوقوف بجانبهم والتحرك لهم.



وتلقى حفيظ دراجي تعليقات سلبيه كثيرة من متابعيه عبر منصة، "تويتر"، الخاصة به، اعتراضًا على تدخله الغير مجدي، وهجومه الملحوظ على فيديو محمد صلاح الداعم للقضية الفلسطينية.



وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:" خليك بالتعليق لأن هالأمور أكبر منك، تطاولتوا على صلاح كثير !".



وجاء تعليق أخر: "هذا يريد أن يدعمهم بصوته وذاك بالدعاء وذاك بالمال وذاك بالمقاطعة وذاك بالنشر وذاك يريد أن يدعمهم بكل السبل الممكنة…الطرق والأساليب تختلف ولكل إنسان وجهة نظره الخاصة وقدراته التي سيتصرف بناءً عليها، فلاتحقر الناس وتُعجب بنفسك، فمنهم من يُقدم أضعاف ماتقدِم ولكنه لايُظهر ذلك لك، وش تبيه يسوي اسئلك بالله ؟".

وواصل متابع أخر: "الرجل بغربه وفي ديارهم تبي تدمر مستقبله أو تعرضه للمسائله القانونيه أو وش بالضبط !".



واستطرد اخر: "حفيظ كم مره نقول لك لا تفتح فمك الا وقت التعليق ؟".



وعلى الجانب الآخر جاء متابع متحدثًا: "ليتك انت صامت تركتوا العالم كله وضميركم صاحي فقط على صلاح اين لاعب المنتخبات العربية اللي في كل اندية اوروبا وتحديدًا لاعبي المغرب وتونس والجزائر لم يتحدث الا انور الغازي وطرد من ماينز ويوسف عطال وطرد من نيس وهتشوف كلام صلاح ده هيعمل في ايه الايام القادمة اعترف بالمجازر وطلب دخول المساعدات وانتقد قصف المستشفى يعمل ايه تاني يحرر القدس يعني الا ما قبل ١٩٤٨ ياريت بايده".



ونشر حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، قائلًا: "ليته بقي صامتا على أن يقول " ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان".

واستطرد: "الحياة مواقف يا محمد.. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".



وانهى حديثه: " الفيديو شاهده ١٤ مليون شخص في نصف ساعة، ما يعني أن تأثيره كان سيكون أكبر لو جاء مبكرا (متعاطفا ومتضامنا) ".

وتعرض نجم منتخب مصر خلال الفترة الماضية للانتقادات من الجماهير، وتم وضعه تحت الأنظار لعدم دعمه للقضية الفلسطينية، وعدم أبداء أي تعليق له.