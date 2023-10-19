نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحليل فيديو محمد صلاح لدعم فلسطين.. يقرأ من شاشة ويتنفس بهدوء وحاول الهروب (شاهد) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - من فخر العرب لشخص صامت لا يتكلم عن أهم قضية إنسانية تخص العرب، لم يكن له أي دور منذ بداية الحرب التي نشبت بسبب الاحتلال الصهيوني، ومع مطالبة الجماهير ليقول كلمته ويدافع عن شعب غزة بكلمة، ولكنه ظل صامتًا حتى أثار غضب جماهيره، وحين لبى النداء لم يعجب بعض الجماهير.

ظهر محمد صلاح في فيديو، يتنهد بهدوء.. ملامحه لم تظهر ما يحتاجه الجمهور.

صلاح قرأ البيان من شاشه أمامه

وظهر صلاح أثناء الفيديو أنه يقرأ من شاشة أمامه، حيث ينظر بتركيز أمامه ثم ينطق الجملة المكتوبة.

تحكم صلاح في أعصابه بشكل كبير مستخدمًا عقله الواعي في طريقة نقل الكلمات للجمهور، وظهر هذا أثناء تنفسه ببطء.

وحاول نجم ليفربول الإنجليزي، أن يهرب من أي جمل أو كلمات تسبب له مشاكل على المستوى السياسي، حيث ختم البيان بجملة الإنسانية يجب أن تسود.

على الرغم من أن صلاح لبى نداء الجماهير وظهر ليتحدث عن الحرب الحالية، إلا أن عدد من الجمهور عبر أنه كان ينتظر أكثر من نجم العرب الأول في كرة القدم، خاصة بعدما علق البعض على هروب نجم ليفربول من الاحتكاك بالكيان الصهيوني أثناء الحديث.