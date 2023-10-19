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أحمد جودة - القاهرة - محمد صلاح يوجه رسالة نارية بعد خروجه عن صمته بشأن فلسطين: يجب توفير الحماية

عاجل - محمد صلاح يثير الجدل بعد تعليقه على أحداث غزة| (فيديو حقيقي أم ذكاء اصطناعي)، خرج محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، عن صمته، ونشر مقطع فيديو له عبر صفحته الشخصية على موقع إنستجرام، وظهر خلال الفيديو بملامح ثابته؛ مما أثار جدل المتابعين.

عاجل - محمد صلاح يثير الجدل بعد تعليقه على أحداث غزة| (فيديو حقيقي أم ذكاء اصطناعي)

عاجل - محمد صلاح يثير الجدل بعد تعليقه على أحداثه غزة| (فيديو حقيقي أم ذكاء اصطناعي)

تصدر محمد صلاح، محركات البحث خلال الأيام الماضية؛ بسبب عدم تعليقه على أحداث فلسطين وأعلان تضامنه مع ضحايا سكان غزة، ليفاجئ الجميع قبل ساعات وينشر فيديو له، مُعلنًا تضامنه مع فلسطين.

وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".

وأضاف: "الأرواح جميعهم مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وتابع صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود"

رد الفعل حول فيديو محمد صلاح

حظى محمد صلاح برد فعل إيجابي من قبل المتابعين في مصر أو خارجها، وكان أبرزهم: “حازم إمام، وهاني حتحوت، واللاعب محمد بسام وعمر جابر، ومصطفى فتحي” وعدد كبير من نجوم الفن مثل شيماء سيف.

المعلق حفيظ دراجي يلقن محمد صلاح درس قويا

عاجل - محمد صلاح يثير الجدل بعد تعليقه على أحداثه غزة| (فيديو حقيقي أم ذكاء اصطناعي)

هاجم المعلق حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، محمد صلاح قائلًا: "ليته بقي صامتا على أن يقول ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف: "لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان".

وأردف حفيظ دراجي: "الحياة مواقف يا محمد.. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".

وأختتم: "الفيديو شاهده ١٤ مليون شخص في نصف ساعة، ما يعني أن تأثيره كان سيكون أكبر لو جاء مبكرا (متعاطفا ومتضامنا) ".