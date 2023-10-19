نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذ الانضمام للهلال حتى الإصابة.. أرقام نيمار مع الزعيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صدمة كبيرة أصابت الهلال السعودي وذلك بعد إصابة لاعبه البرازيلي نيمار دي سليفا، عقب فترة قصيرة من مشاركته مقدما أرقاما إيجابية.

وكان الهلال قد استعاد خدمات البرازيلي منذ خمس مباريات فقط،عقب العودة من الإصابة التي حلت به منذ قدومه للزعيم.



أرقام نيمار قبل الإصابة مع منتخبه

استطاع نيمار مع الزعيم هدف وحيد في مرمى ناساجي مازندران الإيراني بدورى أبطال أسيا، والذي ينافس به على جائزة أفضل هدف.

وأيضا استطاع صناعة ثلاث أهداف خلال مشاركته مع الهلال السعودي.

وكانت جماهير الهلال طامحة من أجل صناعة الفارق والعودة بلقب الدوري السعودي، إلا أن اللاعب تعرض لإصابته فجر اليوم خلال مباراة البرازيل والأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 لينتهي موسمه مع الهلال.