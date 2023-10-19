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أحمد جودة - القاهرة - عاجل - إيقاف محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين| التفاصيل الكاملة

عاجل - إيقاف محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين| التفاصيل الكاملة، تصدر محمد صلاح، محركات البحث، بعدما قام بنشر فيديو له يعلن دعمه لفلسطين، وانتشرت أقوال حول حقيقة إيقافه بعد تصريحاته بشأن فلسطين.

عاجل - إيقاف محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين| التفاصيل الكاملة

عاجل - إيقاف محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين| التفاصيل الكاملة

فاجئ محمد صلاح، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع إنستجرام، بعدما قام بنشر مقطع فيديو، كشف خلال دعمه لفلسطين ورفضه كافة الأحداث التي تقع في غزة، وذلك بعد غياب 13 يوم عن التعليق على هذه الأحداث، وسط هجوم كبير لحق بمحمد صلاح.

وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".

وأضاف: "الأرواح جميعهم مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

وتابع صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود"

يذكر أن؛ حتى الآن لم يصدر أي قرار بشأن إيقاف محمد صلاح، من الدوري الإنجليزي، بعد إعلان دعمه للقضية الفلسطينية.

حفيظ دراجي يفتح النار على محمد صلاح

هاجم المعلق حفيظ دراجي عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، محمد صلاح قائلًا: "ليته بقي صامتا على أن يقول ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأضاف: "لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان".

وأردف حفيظ دراجي: "الحياة مواقف يا محمد.. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".

وأختتم: "الفيديو شاهده ١٤ مليون شخص في نصف ساعة، ما يعني أن تأثيره كان سيكون أكبر لو جاء مبكرا (متعاطفا ومتضامنا) ".

عاجل - محمد صلاح يتبرع لفلسطين

عاجل - إيقاف محمد صلاح بعد دعمه لفلسطين| التفاصيل الكاملة

أعلن الهلال الأحمر، في وقت سابق، تبرع محمد صلاح من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث قال الهلال: "محمد صلاح تبرع بالفعل، والأمر ليس غريبا عليه وليست تلك المرة الأولى التي يساهم فيها بالمساعدة داخل أو خارج مصر".