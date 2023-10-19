شاهد.. سيف زاهر يبكي على الهواء لهذا السبب (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - أصاب الإعلامي سيف زاهر نوبة بكاء على الهواء مباشرة، حزنًا على ما يحدث في فلسطين من الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا الدعم المصري لشعب غزة.

سيف زاهر يبكي على الهواء

تحدث هشام معمر، المُعلق الفلسطيني، عبر قنوات أون سبورت، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر، الذي أصابه نوبة بكاء متأثرًا بما يتعرض له شعب غزة من قصف الاحتلال الصهيوني المستمر.

وأعلن الإعلامي سيف زاهر تضامنه مع الشعب الفلسطيني، مستنكرًا كل ما يحدث من دمار مع شعب غزة، وكان بعض نجوم الكرة المصرية قد دعم القضية ضد الإحتلال الصهيوني.