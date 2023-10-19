نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سليمان: ممدوح عباس من الأشخاص الداعمة لنادي الزمالك في الفترة الحالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد سليمان المرشح على منصب عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن ممدوح عباس من الأشخاص الداعمة لنادي الزمالك في الفترة الحالية.

أحمد سليمان: عمرو الجنايني قام بدفع أموال لحل أزمات مالية لنادي الزمالك

وصرح أحمد سليمان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج " الماتش "، على قناة " صدي البلد":" عمرو أدهم بنهاء التعاقد مع اوجي مايو وتحمل قيمة التذاكر الخاصة باللاعب".

وأكمل: "صندوق دعم الزمالك يوجد بها أموال قليلة أقل من مليون دولار حاليًا في خزينة النادي".

وتابع:" قمنا بحل مشاكل المستحقات المالية المتأخرة لأحمد سيد زيزو تم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة".

وأضاف: "تواجدي في القائمة الموحدة لنادي الزمالك حل الأزمات إلى تواجه النادي في الفترة الحالية".

واختتم:" ممدوح عباس يدعم النادي حاليًا حتي الخروج من الازمات وعودة النادي لاستقرار مرة أخرى".

وتقام انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك يوم الجمعة القادمة لاختيار مجلس إدارة جديد يقود النادي في المرحلة القادمة.