نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن الجندي: محمد صلاح اختار التوقيت المناسب للظهور وأرسل رسالة قوية ومتزنة أدانت الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الكاتب الصحفي والإعلامي مؤمن الجندي، اندهاشه من حملة الهجوم على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بعد انتشار البيان الذي أذاعه خلال فيديو له يدعم فيه غزة.

الجندي يهاجم الحملات ضد صلاح.. أفلا تعقلون؟

وقال الجندي في تصريحات عبر حسابه الرسمي على منصة X: "‏هو الناس بتهاجم ‎صلاح ليه؟ الراجل اختار التوقيت المناسب للظهور".

وأضاف: "وبرسالة قوية ومتزنة أدانت الاحتلال ودعمت ‎غزة وطلبت التدخل من قادة العالم! توقفوا.. أفلا تعقلون؟".

صلاح يتدخل لدعم غزة بفيديو حقق ملايين المشاهدات

وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفًا شديد ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع".

مناشدة صلاح لقادة العالم: الإنسانية يجب أن تسود

وأضاف: "الأرواح جميعهم مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، يمر سكان غزة بأوضاع مزرية، أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا".

واختتم صلاح: "أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود"