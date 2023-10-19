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أحمد جودة - القاهرة - بعد إعلان حالة الحداد..حقيقة تأجيل انتخابات الزمالك 2023

عاجل- "بعد تعليق كافة الأنشطة والفعاليات"..بقرار وزاري حقيقة تأجيل انتخابات الزمالك 2023..أعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي عن حالة الحداد العام لمدة ثلاثة أيام، تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وتنفيذ لقرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب الحادث المأساوي الذي شهده سكان قطاع غزة من قصف مستشفي الأهلي المعمداني بصواريخ الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء نص بيان وزارة الرياضة بشأن إعلان حالة الحداد تضامنًا مع فلسطين على النحو التالي: "في ضوء قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

عاجل- "بعد تعليق كافة الأنشطة والفعاليات"..بقرار وزاري حقيقة تأجيل انتخابات الزمالك 2023



عاجل-"تضامنًا مع فلسطين"..وزارة الرياضة تعلن تعليق كافة الأنشطة والفعاليات



وتابع بيان وزارة الشباب والرياضة ' "وتعبيرًا عن تضامن نشئ مصر وشبابها مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، قررت وزارة الشباب والرياضة ووقف كافة الفعاليات والاحتفالات والأنشطة التي كان مقرر تنفيذها خلال فترة الحداد، ما دون الأنشطة الرسمية فى الرياضة.



وأكمل البيات "ويأتي ذلك فى ضوء الإدراك الكامل من كافة مفردات المنظومة الشبابية والرياضية فى مصر لحرص القيادة السياسية المصرية لتقديم كل الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الأشقاء من أبناء الشعب الفلسطيني".

عاجل- "بعد تعليق كافة الأنشطة والفعاليات"..بقرار وزاري حقيقة تأجيل انتخابات الزمالك 2023

وختم البيان بالنص التالي: "وقامت وزارة الشباب والرياضة بعمل تعميم على جميع مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالالتزام الكامل بهذا القرار".

عاجل- "بعد إعلان حالة الحداد"..حقيقة تأجيل انتخابات الزمالك 2023 بقرار وزاري



كشف محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الرياضة، حقيقية تأجيل انتخابات الزمالك، المقرر عقده يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، وقال في تصريحات صحفية: "انتخابات الزمالك لا ينطبق عليها قرار وزارة الرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية، لأنها ضمن الأنشطة الرسمية غير الاحتفالية وتقام في موعدها ولن تتأجل".