نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. محمد صلاح يتضامن مع فلسطين وسيف زاهر يبكي على الهواء والهلال يتلقى صدمة مدوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

محمد صلاح يتضامن مع فلسطين

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، على الأحداث المؤسفة التي يشهدها قطاع غزة في الوقت الحالي في ظل الصراع مع الكيان الصهيوني.

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محمد صلاح

سيف زاهر يبكي على الهواء

أصاب الإعلامي سيف زاهر نوبة بكاء على الهواء مباشرة، حزنًا على ما يحدث في فلسطين من الاحتلال الصهيوني، مؤكدًا الدعم المصري لشعب غزة.

تحدث هشام معمر، المُعلق الفلسطيني، عبر قنوات أون سبورت، في مداخلة مع الإعلامي سيف زاهر، الذي أصابه نوبة بكاء متأثرًا بما يتعرض له شعب غزة من قصف الاحتلال الصهيوني المستمر.

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سيف زاهر

الهلال السعودي يعلن إصابة نيمار بالرباط الصليبي

اعلن فريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي إصابة اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور بالرباط الصليبي.

ونشر نادي الهلال عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تغريدة كتب فيها:" أوضحت الفحوص الطبية تعرّض لاعب #كبير_آسيا "نيمار جونيور" لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية

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