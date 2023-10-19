نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مانويل جوزيه خلع ملابسه".. أشهر 10 مواقف لمدربين خرجوا عن شعورهم قبل واقعة بلماضي وبن رحمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يشهد عالم كرة القدم دائمًا انفعالات مثيرة وغريبة للمدربين أثناء المباريات، وبعض هذه الانفعالات يخرج عن المألوف، مثلما حدث من المدرب جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر والذي انفجر غضبًا في وجه لاعبه سعيد بن رحمة في مباراة محاربي الصحراء الودية ضد منتخب مصر مساء الاثنين.

وانفعل جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر على سعيد بن رحمة نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، وظهر المدرب وهو يمسك بقميص لاعبه بطريقة غاضبة وذلك بعد غضب الأخير من استبداله خلال مباراة منتخب مصر الودية.

جمال بلماضي ينضم لقائمة طويلة من مدربي كرة القدم الذين أثاروا الجدل بسبب انفعالاتهم القوية والغريبة والتي تصل أحيانًا إلى الكوميديا.. ونرصد في هذا التقرير أبرز حالات انفعالات المدربين في عالم الساحرة المستديرة:-

- مانويل جوزيه يخلع ملابسه

من أبرز انفعالات المدربين في الملاعب المصرية ما فعله البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق، عندما قام بخلع ملابسه في مباراة الأحمر ضد حرس الحدود عام 2007 وذلك اعتراضا على حكم المباراة ناصر عباس ليقوم الحكم بطرده.

- حسام حسن يحطم الـVAR

حسام حسن مدرب المصري البورسعيدي انفعل بشدة عقب خسارة فريقه أمام أسوان في الدوري المصري في ديمسبر 2022 وقام بتحطيم شاشة جهاز الـVAR تعبيرًا عن غضبه لهزيمة فريقه بنتيجة 2-1.

- نظرة "البدري" لـ محمود عاشور

انفعل حسام البدري مدرب الأهلي السابق على الحكم محمود عاشور خلال مباراة الأهلي والانتاج الحربي في الدوري المصري ونظر إليه بشكل غير لائق في مشهد انتشر بشكل كبير وقتها ولا يزال عالقًا في أذهان الجماهير المصرية وأشهر له الحكم البطاقة الحمراء.

- انفعال أوسوريو على ثنائي الأهلي

انفعل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم لاعبا الأهلي عقب مباراة الأبيض أمام نظيره النادي الأهلي التي فاز بها الأحمر 4-1 وذلك بسبب استعراضهما في المباراة واستفزاز لاعبي الأبيض.

- سقوط فان جال الكوميدي

انفعل الهولندي لويس فان جال المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد بسبب قرارات الحكم في مباراة فريقه ضد أرسنال عام 2016، واعترض فان جال بطريقة كوميدية على قرارات الحكم، حيث سقط أرضًا أمام الحكم الرابع لتمثيل طريقة سقوط لاعبي الجانرز واعتراضا منه على احتساب الأخطاء لهم.

- مورينيو ينفعل على طبيبة تشيلسي

غضب البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي السابق على إيفا كرانيرو طبيبة البلوز، وذلك بسبب نزولها أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق اللندني ضد سوانزي سيتي لعلاج إيدين هازارد بسبب دخولها الملعب دون اذنه وانفعل عليها بشدة.

- جوارديولا يعنف كيميتش في الملعب

خلال قيادته لفريق بايرن ميونخ، وفي احدى المباريات ضد فريق بوروسيا دورتموند، انفعل البرتغالي بيب جوارديولا بشدة حتى أنه دخل ملعب المباراة ووصل إلى منتصف الملعب وقام بتعنيف مدافعه كيميتش بشدة بسبب أخطائه المتكررة في المباراة.

- جاتوزو يعتدي على مساعده

نجم الكرة الإيطالية السابق جينارو جاتوزو خلال قيادته لفريق بيزا الإيطالي ظهر بعصبية شديدة خلال احدى مباريات فريقه، وقام بتوجيه لكمة قوية لمساعده دون سبب واضح اعتراضا على احدى قرارات الحكم قبل أن يلتقط ساعة الإيقاف من مساعده.

- مدرب فيورنتوينا يضرب آدم لياييتش

ديلليو روسي مدرب فيورنتينا الإيطالي السابق في مباراة فريقه ضد نوفارا بالدوري الإيطالي عام 2012 وكان فريقه متأخرًا بهدفين، وقام باستبدال لاعبه آدم لياييتش ثم توجه إليه لتعنيفه على مقاعد البدلاء قبل أن يتهجم عليه وينهال عليه بالضرب خاصة وأن خسارة فريقه كانت تعني الهبوط، وبعدها تم إقالة المدرب بسبب هذه الواقعة.

- مدرب إيطالي يصفع لاعبه

في احدى المباريات التي جمعت بين فريقي مونتيروسي وجروسيتو بدوري الدرجة الرابعة الإيطالي، قام مدرب الأخير بالاعتداء على لاعبه كيرتيلا وصفعه على وجه وذلك بعد اعتراض الأخير على استبداله خلال اللقاء في مشهد غريب.