نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد دياب: كل المباريات سيكون فيها دقيقة حداد تماشيا مع القرار الساري في الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عبر أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية عن تضامنه مع الأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية من قصف واعتداءات غاشمة.

وجاءت تصريحاته عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس معلقا على قرار الحداد في المباريات، والذي صدر عصر اليوم من اتحاد الكرة.

وقال دياب: " قرار الوقوف دقيقة حداد يأتي تماشيا مع قرار الحديد الرسمي في الجمهورية".

وتابع:".

هذه الممارسات غير إنسانية ولا تخضع لأخلاق أو اتفاقات

واستكمل: " أي رياضي وإنسان يجب أن يكون ضد الممارسات التي تحدث في فلسطين".

وختم تصريحاته: " هذه الممارسات غير إنسانية ولا تخضع للأديان، أو الاتفاقيات أو حقوق الإنسان.

وصدر اليوم قرار بالوقوف دقيقة حداد في كافة مباريات المنافسات المحلية، كما صدر قرار بوقف النشاط الرياضي لمدة ثلاث أيام حدادا على أروح الشهداء في الأراضي الفلسطينية.