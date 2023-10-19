نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر السعودي بديل نيمار في منتخب البرازيل بمعسكر نوفمبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصيب البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، بقطع في الرباط الصليبي، وفقًا لما كشف عنه النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأربعاء.

تاليسكا بديل نيمار في منتخب البرازيل

وأكد نادي الهلال السعودي أن نيمار جونيور الذي تعرض للإصابة رفقة منتخب البرازيل، أمس الأربعاء، سوف يجري عملية جراحية لاحقًا، وبرنامج علاجي يتحدّد مدته بعد العملية.

وكشف الإعلامي الرياضي تركي المريسل، أن أندرسون تاليسكا، لاعب النصر السعودي، تم وضع اسمه في القائمة الأولية للمنتخب البرازيلي، بعد المستويات القوية التي ظهر بها مع النصر خلال الفترة الماضية.

وكتب الإعلامي تركي المريسل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وضع منتخب البرازيل اسم تاليسكا في القائمة الأولية لمباراتي كولومبيا والأرجنتين في الشهر القادم".

يشار إلى أن تاليسكا، كان قد أبدى غضبه وسخر من عدم استدعائه للتواجد في قائمة المنتخب البرازيلي، خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.

ولمع تاليسكا مع النصر السعودي في الموسم الحالي، حيث شارك في 8 مباريات في كل المسابقات، أحرز خلالها 10 أهداف وصنع إثنين.