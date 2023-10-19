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أحمد جودة - القاهرة -

كشف هاني برزي، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تفاصيل رعايته لمباراة اعتزال أسطورة القلعة البيضاء.

مرشح الزمالك يكشف كواليس رعايته لمباراة اعتزال أسطورة القلعة البيضاء

وأوضح برزي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " إبراهيم يوسف رحمه الله كان صديقا لي وتعرفت عليه عن طريق أحد الموظفين بشركتي".

وتابع: " لم أتردد برعاية مباراة اعتزال إبراهيم يوسف، والتي جمعت بين المنتخب الوطني بنظيره الكويتي عام 1991، وفعلت هذا حبا لنادي الزمالك وواحد من أساطيره وهو إبراهيم يوسف".

وأضاف: "لم أتطرق يوما إلى العمل الإداري داخل نادي الزمالك رغم أنني مشجع للفريق منذ الصغر، وكان هدفا لي المشاركة في إدارة الزمالك".

جدير بالذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك سوف تقام يوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري.