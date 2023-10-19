برزي يكشف خطة القائمة الموحدة في حال فشل أحد أفرادها بانتخابات الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف هاني برزي، المرشح على منصب عضوية مجلس إدارة نادي الزمالك، عن خطة قائمته الموحدة في حال فشل أحد أفرادها في النجاح بانتخابات القلعة البيضاء المقبلة المقرر لها يوم 20 أكتوبر الجاري.

برزي يكشف خطة القائمة الموحدة

وأكد برزي في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " كنت سعيدًا للغاية خلال فترة تواجدي بمجلس إدارة نادي الزمالك خلال فترة تواجد حسين لبيب في رئاسة النادي الأبيض".

وأضاف: "سعينا بشكل كبير لخدمة نادي الزمالك في ظل الإمكانيات المتاحة لنا وهو ما نجحنا فيه بالفعل".

واستكمل: " أتمنى نجاح قائمتنا الموجدة في الانتخابات المقبلة نظرا لأن قائمتنا تم تجميعها بعناية، وكل شخص بها لديه خبرات في الملف المختص به".

واختتم: "وضعنا خطة بالفعل في حالة عدم نجاح أحد المرشحين بالقائمة، وذلك عن طريق إحداث توافق بيننا وبين العضو المرشح من خارج قائمتنا، وهذا يخدم الصالح العام".