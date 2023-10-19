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أحمد جودة - القاهرة - تعرض البرازيلي نيمار جونيور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، للإصابة بالرباط الصليبي، وفقًا لما أوضحه الزعيم.

متى يعود نيمار من إصابة الصليبي؟

وكشف نادي الهلال السعودي أمس الأربعاء أن الفحوصات الطبية التي خضع لها نيمار جونيور، أثبتت إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

وذكر أن نيمار سوف يجري عملية جراحية في وقت لاحق، وسوف يخضع لبرنامج علاجي يتحدد مدته بعد العملية.

وأكدت صحيفة جلوبو البرازيلية، أن نيمار سوف يغيب 6 أشهر عن صفوف الهلال السعودي، مشيرة إلى أن إصابة اللاعب هي تمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف وليس قطع.

وأشارت إلى أن نيمار سوف يعود للمشاركة مع الهلال السعودي في شهر مارس من العام المقبل 2024.