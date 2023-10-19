نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري روشن قبل مباريات الجولة العاشرة.. الهلال في الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة في هذه البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم غدا الجمعة والموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ترتيب دوري روشن قبل مباريات الجولة العاشرة

وإليكم جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم قبل انطلاق مباريات الجولة العاشرة:-

1- الهلال برصيد 23 نقطة

2- التعاون برصيد 22 نقطة

3- النصر برصيد 19 نقطة

4- الاتحاد برصيد 19 نقطة

5- الأهلي برصيد 19 نقطة

6- الفتح برصيد 17 نقطة

7- الاتفاق برصيد 17 نقطة

8- الوحدة برصيد 13 نقطة

9- الفيحاء برصيد 11 نقاط

10- ضمك برصيد 10 نقاط

11- الشباب برصيد 9 نقاط

12- الخليج برصيد 9 نقاط

13- الرياض برصيد 8 نقاط

14- الأخدود برصيد 7 نقاط

15- أبها برصيد 7 نقاط

16- الطائي برصيد 7 نقاط

17- الرائد برصيد 5 نقاط

18- الحزم برصيد 3 نقاط