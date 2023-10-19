نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم العربية عن مواعيد مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم والتي سوف تشهد الكثير من المباريات النارية.

وسوف تشهد الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم والمقرر أن تنطلق غدا الجمعة العديد من المباريات الممتعة.

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن

وإليكم جدول مواعيد مباريات الجولة العاشرة في الدوري السعودي:-

التعاون ضد الاتحاد - الجمعة - 20 أكتوبر - في تمام الساعة 6:00 مساء

الأخدود ضد الفيحاء - الجمعة - 20 أكتوبر - في تمام الساعة 6:00 مساء

الفتح ضد أبها - الجمعة - 20 أكتوبر - في تمام الساعة 9:00 مساء

الهلال ضد الخليج - الجمعة - 20 أكتوبر - في تمام الساعة 9:00 مساء

النصر ضد ضمك - السبت - 21 أكتوبر - في تمام الساعة 6:00 مساء

الحزم ضد الرائد - السبت - 21 أكتوبر - في تمام الساعة 6:00 مساء

الشباب ضد الطائي - السبت - 21 أكتوبر - في تمام الساعة 9:00 مساء

الأهلي ضد الوحدة - السبت - 21 أكتوبر - في تمام الساعة 9:00 مساء

الرياض ضد الاتفاق - السبت - 21 أكتوبر - في تمام الساعة 6:00 مساء

وتنقل مباريات بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم عبر شبكة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري لإذاعة هذه البطولة.