نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني، في مواجهة قوية وصعبة ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري السوبر الإفريقي 2023 في نسخته الأولي.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا في دور الـ 8 من مسابقة الدوري الإفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، على ملعب دار السلام معقل الفريق التنزاني.

ويطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأول ضد نظيره التنزاني في الدوري الإفريقي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD sports 1 HD.

يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر 2023 على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فى حال تخطي القلعة الحمراء عقبة الفريق التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.