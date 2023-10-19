المصري تحت 16 عامًا " 2007 " يفوز على العبور بهدفين لهدف

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أحمد جودة - القاهرة -

فاز فريق المصري تحت 16 عام ” الفئة العمرية "2007" على ضيفه فريق العبور بهدفين لهدف واحد وذلك في المباراة التي اقيمت بينهما عصر اليوم الأربعاء بملعب السيد متولي ببورسعيد ضمت مباريات الجولة الخامسة من بطولة الجمهورية " ب " للفئة العمرية ذاتها.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري للنقطة الثالثة عشر، من الفوز بأربع مباريات والحصول على نقطة واحدة في المباراة الماضية أمام وادي دجلة والتي خسرها الفريق بركلات الترجيح.

انتهى الشوط الأول للمباراة بتقدم فريق العبور بهدف للاشئ، وفي الشوط الثاني وضح تأثير المحاضرة الفنية للكابتن محمد السعيد على لاعبيه الذين نزلوا الشوط الثاني بشكل مغاير، لينجح محمد عادل في إدراك هدف التعادل للمصري في الدقيقة الخامسة عشر، ويواصل المصري ضغطه المكثف خاصة في ظل التغييرات الهجومية للمصري، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ينجح عبد الرحمن الشحات في إضافة الهدف الثاني للنسور الخضر محرزا هدف الفوز بالنقاط الثلاث ليطلق بعدها حكم المباراة صافرته معلنا فوز المصري بهدفين لهدف واحد.

مثل المصري في المباراة: فادي وائل لحراسة المرمى، محمد فرج، محمد عباس، محمد غازي، سيف حاتم لخط الظهر، زياد حسام، مصطفى وليد، طه حاتم، محمد عادل لخط الوسط، مهاب وائل، عبد الرحمن الشحات لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عبد الله توفيق، مالك سمير، عمر نجم.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. محمد السعيد مدربًا عامًا ، ك. هشام حمزة مدربًا مساعدا، ك. ناصر زتونة مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد حبيشي أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. زكريا قمصان إداريًا، ك. عادل المحروقي مسئولا ماليا، ك. محمد التابعي مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين، ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.

