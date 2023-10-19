تفاصيل جلسة التحقيق مع ثنائى المصرى بإتحاد الكرة

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أحمد جودة - القاهرة -

خضع ثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري اليوم الأربعاء للتحقيق فى إتحاد الكرة بشأن الشكوي المقدمة ضدهم من قبل نادي الزمالك.

تفاصيل جلسة أحمد عيد وأحمد أيمن منصور



حضر هذا التحقيق الذي استمر لمدة أربعة ساعات والنصف ساعة ممثلا عن النادي المصري الحسينى أبو قمر نائب الرئيس ومحمد موسى عضو مجلس الإدارة بالإضافة إلي خبير اللوائح محمد بيومى محامى النادى المصرى حضر مع الثنائي.

أبدي ثنائي المصري خلال هذا التحقيق رغبتهما باللعب في صفوف الفريق البورسعيدي.

و من جانبها إدارة المصرى قدمت دفوعها للتأكيد علي أحقيتها فى قيد اللاعبين بقائمتها مؤكدة على إحترامها وتقديرها لنادى الزمالك وعمق العلاقة بين الناديين.