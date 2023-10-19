نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات إصابة صالح جمعة وموعد عودته للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل صالح جمعة لاعب فريق الإسماعيلي، برنامجه التأهيلي تحت إشراف أحمد سالم، مدرب أحمال الفريق، استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية.

تفاصيل إصابة صالح جمعة

وقرر إيهاب جلال المدير الفني للفريق، في وقت سابق، وضع برنامج تأهيلي خاص لصالح جمعة، لتجهيزه بدنيًا وفنيًا بعد تعرضه للإصابة بكاحل القدم.

وفي نفس السياق، أعلن الجهاز الطبي للإسماعيلي،جاهزية الثنائي عماد حمدي ومحمد بيومي لمواجهة الفريق المقبلة، أمام نظيره فاركو، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما.

وأوضح الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلي، خلال تصريحات للموقع الرسمي، موقف الإصابات داخل صفوف الفريق قبل المواجهات الهامة القادمة فى مسابقة الدورى العام.

واكد ان عماد حمدى لاعب وسط الفريق فى حالة جيدة، وسيشارك فى التدرييات الجماعية بداية من اول مران يخوضه الفريق عقب ودية زد، عن اللاعب الشاب محمد خطارى، قال هشام مصطفى إنه يعانى من العضلة الضامة ومن المقرر مشاركته في التدريبات الجماعية بعد عشر أيام، بينما يشعر أبو بكر حمزة باجهاد خفيف ولذلك فضل إيهاب جلال عدم مشاركته في المران واراحته.