ما هو تردد قناة أبوظبي الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا؟

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أحمد جودة - القاهرة -

تبحث الجماهير المصرية وخاصة عشاق ومحبي القلعة الحمراء، عن تردد قناة أبوظبي الرياضية الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره سيمبا التنزاني ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، تردد قناة أبوظبي الناقلة لمباراة المارد الأحمر ضد سيمبا التنزاني.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدًا الجمعة، الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في افتتاحية مباريات الأحمر في مسابقة دوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية

القمر الصناعي: النايل سات.

• التردد: 11373.

• معامل الإستقطاب: عمودي.

• معدل الترميز:27500.

• معامل تصحيح الخطأ: 8/9.

• تردد ad sport premium 1

• التردد: 12091

معامل الاستقطاب: عمودي

• ترميز القناة: 27500.

• معامل التصحيح: 5/6.

• الجودة: SD.