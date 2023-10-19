نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الجمعة، ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للمارد الأحمر في مواجهة سيمبا التنزاني ضمن منافسات دوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى بعدما حصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدًا الجمعة، الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في افتتاحية مباريات الأحمر في مسابقة دوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للأهلي ضد سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وأفشة وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا

وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي باعتبارها الناقل الحصري للمسابقة القارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.