نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة المصري ضد طلائع الجيش في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الجمعة المقبل بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز "نايل" علي ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

ويسعي أبناء بورسعيد للفوز علي طلائع الجيش وتحقيق نتائج طيبة وحصد الثلاث نقاط لتحقيق الفوز الثاني علي التوالي بعد فوزه علي الداخلية في المباراة الأخيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الثالثة من دوري "نايل".

القناة الناقلة لمباراة المصري وطلائع الجيش بالدوري

وتذاع مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري.

ترتيب المصري بجدول الدوري

ويحتل النادي المصري المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 6 نقاط بعدما خاض 3 مباريات فاز في مباراتين وخسر واحدة وسجل لاعبو المصري 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.