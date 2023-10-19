موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



نجح بوروسيا دورتموند في الفوز على يونيون برلين في الجولة الثامنة من البوندزليجا بأربعة أهداف مقابل هدفين بينما خسر فيردر بريمن من هوفنهايم بهدفين مقابل ثلاثة أهداف في نفس الجولة.



يحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع برصيد ١٧ نقطة في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الحالي بينما يحتل فيردر بريمن المركز الرابع عشر برصيد ٦ نقاط.



موقف بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في جدول الدوري الألماني



احتل بروسيا دورتموند المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد ٧١ نقطة حصدها من ٣٤ مباراة، حيث فاز في ٢٢ مباراة وتعادل في ٥ مباريات وخسر ٧ مباريات.



في حين احتل فيردر بريمن المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد ٣٦ نقطة حصدها من ٣٤ مباراة، حيث فاز في ١٠ مباراة وتعادل في ٦ مباريات وخسر ١٨ مباراة.



موعد مباراة بروسيا دورتموند وفيردر بريمن في الدوري الألماني



من المقرر أن تقام مباراة بروسيا دورتموند يوم الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ على إستاد سيجنال إيدونا بارك معقل بروسيا دورتموند وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.