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أحمد جودة - القاهرة -

يبحث جماهير وعشاق القلعة الحمراء، عن قائمة غيابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سيمبا التنزاني، في المباراة المقرر لها مساء غدًا الجمعة، ضمن إطار منافسات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، قائمة غيابات المارد الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني ضمن منافسات دوري دوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة دوري السوبر الإفريقي في نسختها الأولى بعدما حصد المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا عن الموسم الماضي.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، مساء غدًا الجمعة، الموافق 20 أكتوبر الجاري، على ملعب مكايا الوطني بتنزانيا، في افتتاحية مباريات الأحمر في مسابقة دوري السوبر الإفريقي 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء.

خط الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم.

خط الهجوم: بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست.

قائمة غيابات الأهلي عن مواجهة سيمبا في بطولة دوري السوبر

ويغيب عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام سيمبا التنزاني كلا من رامي ربيعة وإمام عاشور وكريم نيدفيد وكريم فؤاد وصلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وأكرم توفيق بداعي الإصابة.