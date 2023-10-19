نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري روشن قبل لقاءات الجولة القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم 2023-2024 وذلك قبل أن تنطلق مباريات الجولة العاشرة من عمر البطولة.

وتنطلق الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم غدا الجمعة حيث أن هذه الجولة سوف تشهد الكثير من المباريات النارية.

وإليكم جدول ترتيب هدافي بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم قبل أن تنطلق مباريات الجولة العاشرة:-

1/ كريستيانو رونالدو (النصر): 10 أهداف.

2/ موسى ديمبيلي (الاتفاق): 7 أهداف.

3/ مراد باتنا (الفتح)، سالم الدوسري وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم (الهلال)، ساديو ماني (النصر): 6 أهداف.

4/ أوديون ايجالو (الوحدة)، فراس البريكان (الأهلي)، كريستيان تيلو (الفتح)، عبد الرزاق حمدالله (الاتحاد)، أنديرسون تاليسكا (النصر): 5 أهداف.