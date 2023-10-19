نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة العاشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة العاشرة، تعد أحد أبرز وأهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الكرة الساحرة في جميع أنحاء المعمورة، حيث اشتعل الصراع على صدارة جدول ترتيب الليجا.

موعد انطلاق الجولة العاشرة

ومن المنتظر أن تنطلق أحداث مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني مساء يوم الجمعة الموافق العشرين من شهر أكتوبر الجاري.

ونستعرض لكم عبر موقعنا" دوت الخليج الرياضي "، في بعض السطور التالية ترتيب الدوري الاسباني قبل مباريات الجولة العاشرة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه وفيما يلي باقي ترتيب الدوري الإسباني:

ريال مدريد، 24 نقطة.

2 جيرونا، 22 نقطة.

3 برشلونة، 21 نقطة.

4 أتلتيكو مدريد، 19 نقطة.

5 أتلتيك بلباو، 17 نقطة.

6 ريال سوسيداد، 15 نقطة.

7 ريال بيتيس، 13 نقطة.

8 رايو فاييكانو، 13 نقطة.

9 فالنسيا، 11 نقطة.

10 لاس بالماس، 11 نقطة.

11 خيتافي، 10 نقاط.

12 أوساسونا، 10 نقاط.

13 قادش، 9 نقاط.

14 إشبيلية، 8 نقاط.

15 مايوركا، 8 نقاط.

16 فياريال، 8 نقاط.

17 ألافيس، 8 نقاط.

18 سيلتا فيجو، 6 نقاط.

19 غرناطة، 6 نقاط.

20 ألميريا، 3 نقاط.