نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، معلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره فريق سيمبا التنزاني، على ملعب دار السلام في دور ربع نهائي السوبر الإفريقي 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

ومن المقرر أن تقام أحداث مباراة المارد الأحمر ضد سيمبا في دور الـ 8 من مسابقة الدوري الإفريقي، يوم الجمعة المقبل الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، الرابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني في دوري السوبر الإفريقي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الأول ضد نظيره التنزاني في الدوري الإفريقي، عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية، الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة AD sports 1 HD.

معلق مباراة الأهلي ضد سيمبا في دوري السوبر الإفريقي

وأسندت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على مجريات مباراة كتيبة السويسري مارسيل كولر بنظيره سيمبا، إلى المعلق الشهير "عصام عبده".

يذكر أن مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر 2023 على ملعب ستاد القاهرة الدولي، فى حال تخطي القلعة الحمراء عقبة الفريق التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.